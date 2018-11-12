«Выборы» в «Л-ДНР» нарушают Конституцию Украины и Минские соглашения, – представитель ООН. Новости

Выборы на Донбассе должны проходить согласно минским договоренностям и украинской Конституции, поэтому любые другие односторонние действия нарушают как одно, так и другое. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя прошедшие 11 ноября «выборы» в «Л-ДНР», передает «Укринформ».

«Имплементация Минских договоренностей, которые были одобрены Советом безопасности, является основой для мирного решения конфликта на востоке Украины», – подчеркнул представитель ООН.

Он отметил, что заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло 30 октября выступила в СБ ООН и подчеркнула, что вопрос выборов, зафиксированный в Минских договоренностях как часть всеобъемлющего пакета действий, обговаривается в рамках существующих международных переговорных механизмов.

«Любые шаги, которые выходят за рамки украинской Конституции и законодательства, будут противоречить Минским договоренностям. Мы призываем все стороны воздержаться от любых односторонних действий, которые могут углубить раскол и удалиться от Минских договоренностей», – подчеркнул официальный представитель ООН.

Ранее Петр Порошенко заявил, что «выборы» во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей никто не признает.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Кроме того, сообщалось, что сегодня состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) по вопросу «выборов» на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

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