«Живые» деньги: Cубсидианты получат наличку на оплату услуг ЖКХ в несколько этапов. Новости

Субсидии на оплату жилкомуслуг в 2019 году должны из виртуальных стать реальными: вместо системы взаимозачетов Кабмин обещает рассчитываться с субсидиантами «живыми» деньгами. Однако госпомощь наличкой люди смогут получить не с 1 января, а постепенно, в несколько этапов в течение года, пишет «Сегодня».

При этом обещают выдать на руки не все деньги, как планировалось изначально, а лишь сумму, сэкономленную на оплате ЖКУ по итогам сезона.

Как разъяснил премьер-министр Владимир Гройсман, с января стартует не монетизация, а лишь подготовка и принятие нормативных актов и открытие лицевых счетов в банках для субсидиантов. Так как получателей госпомощи сейчас более 5 млн, то до 1 мая 2019 года обещают открыть счета лишь тем, кто обратился за субсидией впервые. Таких может быть до 150 тыс. человек. «Следующий этап – перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за уплату жилкомуслуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплопоставщикам и другим поставщикам комуслуг», – уточнил премьер. Во вторую очередь, с 1 мая и до конца лета, «монетизируют тех», кто получает госпомощь и тогда, когда нет платежей за отопление (около 2 млн человек.). И только на третьем этапе, который обещают закончить до 1 октября 2019 года, монетизация услуг дойдет до всех нуждающихся.

Издание напоминает, что власти субсидируют малообеспеченным (в пределах соцнорм, например, по горячей воде это 1,6 куб./м мес. на человека, по отоплению – 4,5 куб. м газа в месяц на кв. м площади) часть расходов на отопление, свет, воду, содержание домов, вывоз мусора. Министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что пока завершается частичная монетизация и касается только отопления: те, кто истратил на обогрев газа и свет меньше нормы на 100 куб. м газа и более и на 150 кВт-ч электроэнергии и более, получают на руки соответственно по 700 грн и 130 грн. Остальная экономия, если она есть, пойдет в госбюджет. В прошлом году Кабмин критиковали за это, и Рева пообещал, что по новым правилам, если человек сэкономил газ или электричество по сравнению с нормой потребления, в 2019 году ему выдадут всю стоимость экономии, но по окончании отопсезона. Министр уверен, что новшество станет стимулировать получателей субсидий не только «прикручивать кран» и мерзнуть, но и утеплять свои дома. Также власти обещают, что денег в бюджете на «живые» выплаты хватит: в проекте госбюджета заложено 55 млрд грн.

Специалисты в сфере ЖКХ опасаются, что Кабмин не уложится с монетизацией в сроки, так как механизм ее сложный, трудоемкий, а нормативных документов еще нет. «Монетизация – это правильно. Но то, что озвучено, – лишь заявления о намерениях. Чтобы их воплотить в жизнь, нужно принять не один документ, который согласует действия Минфина, Минсоцполитики, коммунальных структур, банков. Когда эти "циркуляры" будут приняты и начнут работать, неясно. А еще надо время на установку программного обеспечения, обучение персонала, открытие счетов субсидиантам», – анализирует эксперт Андрей Никончук.

Также Никончук говорит, что реально сэкономить на субсидиях смогут только те, кто живет в частных домах и обогревает дома газом или электричеством. Горожане из-за жестких норм потребления воды и электричества, отсутствия у большинства счетчиков на газ, используемый лишь для приготовления пищи, сберечь смогут немного, а на централизованном отоплении – ничего. Опасается увязания в технических трудностях и старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий. «Похоже, что власти пока не понимают, как это все заработает на практике. Очевидно, что личные счета должны быть с ограниченным режимом использования, то есть с них можно будет перевести деньги на 5-6 счетов поставщиков комуслуг и никуда более. В Европе такие платежи снимаются автоматически, как сделают у нас – неясно, премьер лишь сказал, что средства "должны попадать со счетов к поставщикам", но кто их туда переведет, не уточнил. Если платить будет каждый, то как – с помощью интернет-банкинга, терминала, квитанции? Все возможности должны быть предусмотрены, как и возможность снять сэкономленное, только если полностью рассчитался и не ранее», – говорит эксперт.

Сейчас ни в Минсоцполитики, ни в Минфине ситуацию прояснить ситуацию не смогли, ответив, что пока эти вопросы прорабатываются. Также Левицкий опасается, что власти еще урежут соцнормы, прежде всего на отопление, чтобы платить меньше субсидий. По его словам, например, действующая норма в 4,5 куб. м/мес. на кв. м завышена для утепленного дома, ее могут сократить до 4 куб. м.