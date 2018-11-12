Через КПВВ «Марьинка» пытались незаконно провезти одежду и продукты. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники, совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил, предотвратили попытки незаконно перевезти через линию разграничения продукты питания и одежду. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Военнослужащие Краматорского отряда, совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил, на КПВВ "Марьинка" помешали незаконному перемещению через линию соприкосновения продуктов питания и одежду на общую сумму почти 28 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, товары на общую сумму почти 28 тыс. гривен были изъяты представителями фискальной службы для принятия соответствующего правового решения.

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