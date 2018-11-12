В Госдепе США осудили «выборы» в «Л-ДНР» и пообещали новые санкции РФ. Новости

В Государственном департаменте США осудили «выборы» на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и заверили, что новые санкции против России будут усиливаться до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности. Об этом сегодня, 12 октября, заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт, собщает « LB.ua ».

« Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая проведенные 11 ноября фиктивные "выборы" в контролируемой Россией восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих доверенных лиц на Донбассе, в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках"», – говорится в сообщении.

Нойерт подчеркнула, что США будут продолжать вводить санкции против РФ до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом.

Ранее сообщалось, что в России первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Петр Порошенко и правительство страны должны начать переговоры с «избранными» на «выборах» 11 ноября «главами Л-ДНР».