В Госдепе США осудили «выборы» в «Л-ДНР» и пообещали новые санкции РФ. Новости

В Государственном департаменте США осудили «выборы» на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и заверили, что новые санкции против России будут усиливаться до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности. Об этом сегодня, 12 октября, заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт, собщает «LB.ua».
«Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая проведенные 11 ноября фиктивные "выборы" в контролируемой Россией восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих доверенных лиц на Донбассе, в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках"», – говорится в сообщении.
Нойерт подчеркнула, что США будут продолжать вводить санкции против РФ до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом.
Ранее сообщалось, что в России первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Петр Порошенко и правительство страны должны начать переговоры с «избранными» на «выборах» 11 ноября «главами Л-ДНР».
Комментарии