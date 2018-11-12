Эксперт рассказал, почему Путин и Трамп почти не поговорили в Париже. Новости

На переговорах лидеров США, ФРГ, РФ и Украины в Париже президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент России Владимир Путин почти не поговорили. Как считает политолог Михаил Дяденко, у американского лидера сейчас много проблем внутреннего характера в США и проведение личных переговоров с Путиным могло бы негативно повлиять на ситуацию, передает «Слово и Дело».

По его словам, во-первых, Путин прибыл последним на церемонию в Париж. Это вряд ли связано с его организованностью. Скорее всего, таким образом Путин пытается повысить свою значимость и показать, что он та фигура, которая может позволить себе опоздать даже на встречи с другими лидерами государств.

Политолог предположил, что личная двусторонняя встреча Трампа и Путина могла бы вызвать критику внутри США.

«Тем более эти переговоры не дали бы все равно никакого результата, они были бы мимолетными. Команда Трампа решила, видимо, вообще в таких обстоятельствах не проводить встречу, чтобы не подвергаться критике лишний раз», – рассказал он.

Эксперт обратил внимание на то, как были рассажены лидеры стран. Даже то, что президента РФ посадили возле жены Макрона, было сделано для того, чтобы Путин и Трамп не оказались рядом, чтобы избежать каких-то жестов, которые потом могли бы как-то трактовать в ущерб Трампу.

Однако, как считает политолог, крайне важно для Украины, что произошла трехсторонняя встреча Меркель, Макрона и Порошенко, на которой были осуждены выборы на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. «Есть согласие по этому поводу между европейской стороной и Украиной», – подчеркнул политолог.

Во-вторых, по его мнению, переговоры Порошенко и Трампа не стоит считать простой формальностью. «То, что короткая, но личная встреча Трампа и Порошенко состоялась, подчеркивает, что между Украиной и США есть диалог. Если раньше некоторые критики говорили, что Трамп даже здороваться с Порошенко не хочет, то сейчас он показал, что по-партнерски относится к президенту Украины. Диалог между ними существует. Эта встреча важна с такой позиции для Украины», – добавил Михаил Дяденко.

Следует отметить, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что французская сторона настоятельно просила не проводить встречу президентов на мероприятиях в Париже, поэтому от этой идеи и отказались.