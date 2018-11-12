Украиноязычные квоты на радио: Порошенко рассказал о достижениях. Новости

Украиноязычные квоты на радио: Порошенко рассказал о достижениях

12.11.18 23:56dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Общий объем украинских песен в эфире общенациональных радиостанций составляет 54%. Об этом сегодня, 12 ноября, на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Два года назад я подписал закон об украиноязычных квотах на радио. И в течение этих двух лет радиостанции перевыполняют установленную законом квоту на 24%», –  сообщил Порошенко.

«Радуюсь, что у нас появилось больше авторов и исполнителей – творческая среда буквально взорвалась новыми песенными проектами и музыкальными коллективами. Радиостанциям есть что транслировать, а украинцы хотят слушать песни на родном языке», –  добавил глава государства.

 

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