Украиноязычные квоты на радио: Порошенко рассказал о достижениях. Новости

Общий объем украинских песен в эфире общенациональных радиостанций составляет 54%. Об этом сегодня, 12 ноября, на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Два года назад я подписал закон об украиноязычных квотах на радио. И в течение этих двух лет радиостанции перевыполняют установленную законом квоту на 24%», – сообщил Порошенко.

«Радуюсь, что у нас появилось больше авторов и исполнителей – творческая среда буквально взорвалась новыми песенными проектами и музыкальными коллективами. Радиостанциям есть что транслировать, а украинцы хотят слушать песни на родном языке», – добавил глава государства.