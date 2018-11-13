Вдруг, какие-то террористы: Как студенты в Донецке приложение о местном транспорте разрабатывали. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке двое студентов разработали мобильное приложение о движении городского транспорта.

Как сообщает местная газета, разработчики TransTime – студент физико-технического факультета «ДонНУ ДНР» Александр Поздняков и его друг Евгений, который отказался от опубликования своей фамилии.

Согласно задумке студентов, TransTime должно содержать полное расписание общественного транспорта Донецка, чтобы пользователь мог узнать конкретное время прибытия необходимого транспорта на нужной остановке. Разрабатывали приложение 3 месяца.

Но в процессе работы парни столкнулись с рядом проблем. «Нам долго не шли навстречу. Мы пытались договориться с Донэлектроавтотрансом, но нас оттуда выгоняли, потому что не понимали, кто мы такие. Вдруг, какие-то террористы... Женя еще долго ходил туда, просто просил расписание. Наконец мы взяли справки в университете о том, что мы студенты, а не кто попало. Тогда нам сказали, что вообще-то есть сайт, где можно было все это посмотреть. Непонятно, почему не сказали об этом сразу... Мы столько времени потеряли... В итоге разработка пошла, только когда у нас уже появилось расписание», – рассказал Поздняков.

Но как оказалось, на сайте предприятия информация о расписании была устаревшей. «Там есть расписание не всего транспорта, так что возникли проблемы, которые решаем до сих пор. Например, расписание 111-го маршрута нужно брать на вокзале. После того как мы начали давить на Донэлектроавтотранс, там обновили расписание, выложили графики выходного дня. Сейчас пользуемся их таблицами, чтобы обновлять расписание», – продолжил студент.

Изначально у разработчиков были только время отправления и прибытия на конечные остановки. Промежуточные результаты они высчитывали самостоятельно через Google-карты – считали расстояние между остановками, брали среднюю скорость, время стоянки и пр.

«Мы делаем работу поэтапно, потому что очень сложно охватить все сразу. Благодаря пользователям стало известно, что кое-где у нас были перепутаны направления – прямое с обратным. Бывало, маршрут просто не соответствовал действительности. Например, 100-й у нас был нарисован как 23-й. Пришлось переделывать… Мы и сами пользуемся нашим приложением. Я езжу на 14-м троллейбусе, и график не всегда совпадает. Иногда транспорт едет четко по расписанию – через каждые 10 минут, а временами задерживается на полчаса. Но это и понятно, поломки ведь никто не может учесть. А вообще, было бы здорово, если бы наш общественный транспорт был оснащен GPS», – резюмировал Поздняков.

Приложение было выпущено 28 августа. По информации «Play Маркета», на данный момент программу скачали более 1 тыс. раз. Пользователи оценили ее на 4,4 балла. В целом люди хвалят саму задумку, и то, что студенты «пытаются что-то сделать, а не разрушить». Но при этом практически каждый отзыв содержит факты о неверном расписании, перепутанных маршрутах, неточном наименовании остановок, а также отображают печальные реалии транспортной сферы нынешнего Донецка:

на общественном транспорте отсутствует система GPS-навигации;

наличие комендантского часа, с приближением которого транспорт ходит реже;

техника ломается, ремонтировать не за что, как результат – на маршруты выходит меньше автобусов/троллейбусов;

из-за низких зарплат острая нехватка водителей, что также отрицательно сказывается на частотности рейсов.

В частности, дончане отмечают:

Андрей: «Приложение по задумке отличное, но много где расписание указано не верно. В Яндекс картах можно получить аналогичную информацию. Да и не ходит транспорт у нас после 21:00 каждые 4 минуты…»;

Виктория: «Уважаемые разработчики. С превеликим удивлением обнаружила, что у маршрутки 35А такой плотный график. В реале они еле ползают, с интервалом 30-40 минут. То же касается 10-й маршрутки – пока дождешься, рискуешь мхом зарасти. И да, после ост. пл. Бакинских Комиссаров (на Матросова, в сторону ул. Куйбышева) есть всего одна остановка, название которой "ул. Трудовых резервов" и никак иначе. А что за автобус номер 73? В последний раз такой попадался лет 15 тому, если не все 20. Нынче существует 73А, маршрут которого значительно отличается от указанного "призрака". Ваше замечательное приложение попросту вводит в заблуждение пользователей»;

Анна: «Задумка хорошая, приложение будет полезным, как только будет соответствовать действительности! Троллейбусы 4,7,8,11 вообще не совпадает, очень жаль»;

Пользователь Google: «Добрый день, просьба добавить правильное расписание маршрутного такси #20, в приложении оно не соответствует действительности. Выходишь на остановку, и не известно, сколько стоять нужно. И названия остановок тоже не правильные. А так задумка очень хорошая»;

Александр: «Молодцы, огромное спасибо! Но, например, 100-й маршрут такси расписан не верно!!! А в общем, все хорошо»;

Владимир Шеремеев: «Пишу как бы людям которые возмущаются здесь на авторов. Вы неблагодарные свиньи… Не соответствует время, потому, что: 1)нехватка водителей, никто не хочет из нашей молодежи идти учиться на водителей с мизерной зарплатой; 2) старый транспорт, постоянные поломки; 3) нехватка деталей. И можно перечислять... Вам ребята (авторы) сервис услуг сделали, собрав транспорт города в одно приложение для вас лентяев, а вы кудахтаете. Авторам респект, новых горизонтов и огромное спасибо».

Как сообщалось ранее, несмотря на регулярную выплату заработной платы, бесплатную подготовку, предоставление общежития иногородним, в Донецке до сих пор отмечается нехватка водителей трамваев и троллейбусов. Из-за нехватки кадров «баранку» крутят даже пенсионеры. Зарплата водителя троллейбуса составляет в среднем 11-12 тыс. руб. (5 – 5,5 тыс. грн по местному курсу валют), из которой примерно 13% вычитают на «налоги» и сборы.

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