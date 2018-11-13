Гендиректор ПАО «Лисичанскуголь» написал заявление об отставке, – правозащитники. Новости

Генеральный директор ПАО «Лисичанскуголь» Валентин Киселев написал заявление об отставке. Об этом 12 ноября сообщает «Восточная правозащитная группа».

Как сообщается, Валентин Киселев написал заявление об отставке и уже забрал свои вещи из рабочего кабинета.

Правозащитники также напомнили, что отставка генерального директора ПАО «Лисичанскуголь» была одним из требований протестующих шахтеров на шахте им. Капустина.

Напомним, 18 октября, в Луганской области со второй смены начали протест горняки шахты им. Капустина ПАО «Лисичанскуголь». Они отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплате. Одного из участников подземной забастовки горняков шахты им. Капустина госпитализировали. К ним дважды спускался представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. На утро 28 октября под землей находилось 16 горняков. В шестом западном полевом откаточном штреке, где бастуют горняки, произошел обвал породы. По состоянию на 29 октября под землей оставалось 14 горняков. 29 октября 25-летнего горняка, который протестовал под землей, подняли на поверхность с подозрением на пневмонию.

Также сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен провести совещание о задолженности по выплате заработной платы шахтерам госшахт и других долгов в отрасли.

Кроме того, прокуратурой Луганской области устанавливаются потерпевшие из числа действующих и бывших сотрудников ПАО «Лисичанскуголь», перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы.

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