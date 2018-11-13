Гендиректор ПАО «Лисичанскуголь» написал заявление об отставке, – правозащитники. Новости

Гендиректор ПАО «Лисичанскуголь» написал заявление об отставке, – правозащитники

13.11.18 07:52dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Генеральный директор ПАО «Лисичанскуголь» Валентин Киселев написал заявление об отставке. Об этом 12 ноября сообщает «Восточная правозащитная группа».

Как сообщается, Валентин Киселев написал заявление об отставке и уже забрал свои вещи из рабочего кабинета.

Правозащитники также напомнили, что отставка генерального директора ПАО «Лисичанскуголь» была одним из требований протестующих шахтеров на шахте им. Капустина.

Напомним, 18 октября, в Луганской области со второй смены начали протест горняки шахты им. Капустина ПАО «Лисичанскуголь». Они отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплате. Одного из участников подземной забастовки горняков шахты им. Капустина госпитализировали. К ним дважды спускался представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. На утро 28 октября под землей находилось 16 горняков. В шестом западном полевом откаточном штреке, где бастуют горняки, произошел обвал породыПо состоянию на 29 октября под землей оставалось 14 горняков. 29 октября 25-летнего горняка, который протестовал под землей, подняли на поверхность с подозрением на пневмонию.

Также сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен провести совещание о задолженности по выплате заработной платы шахтерам госшахт и других долгов в отрасли.

Кроме того, прокуратурой Луганской области устанавливаются потерпевшие из числа действующих и бывших сотрудников ПАО «Лисичанскуголь», перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы.

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