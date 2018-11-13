Причуды природы: На юге Донетчины – метель, на севере – розы (Фото). Новости

Сегодня, 13 ноября, на территории Донецкой области отмечалась нестандартная погодная ситуация: на юге – снег, на севере – относительно тепло и солнечно. Об этом сообщают корреспонденты «Донецких новостей».

Так, сегодняшнее утро в приморском Мариуполе началось с метели. Улицы города засыпало порошей, которая постепенно превратилась в снег. Столбик термометра с нулевой отметки уверенно пополз вниз, добравшись до -5 градусов. Проснувшись, горожане обнаружили, что среди осени попали в зиму.

Деревья, многие из которых еще стоят в зеленом убранстве, цветы, изумрудная трава – все покрыто тонким покрывалом первого снега.

А тем временем на севере области – в Славянске – цвели палисадники и городские клумбы. Температура приближалась к нулевой отметке, осадков не было:

Как сообщалось ранее, в Мариуполе сегодня зафиксирован первый случай переохлаждения. Также первый снег выпал и в Луганской области.

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