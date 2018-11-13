В Мариуполе катафалк столкнулся с легковым авто и перевернулся (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в ДТП попал катафалк. Об этом сообщили очевидцы.

Авария произошла 9 ноября в Кальмиусском районе на пересечении ул. Ровная и пер. Садковый. По словам очевидцев, катафалк ритуальной службы столкнулся с легковым авто и перевернулся. Свидетель происшествия отметил, что во время ДТП автомобиль не перевозил покойника.

В пресс-службе полиции сообщили, что на перекрестке столкнулись микроавтобус ритуальных услуг и легковой автомобиль «Мерседес». Сведения о данном ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 ч. 1 УК Украины. Правоохранители проводят расследование.

Источник: Сайт города Мариуполя

Читайте также: