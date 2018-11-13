В «ЛНР» на пожаре погибла женщина и отравился продуктами горения младенец. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области за сутки на пожаре погибла женщина и получил отравление продуктами горения ребенок. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«Спасателями МЧС ликвидировано 8 пожаров, на одном из которых в г. Молодогвардейске получил отравление продуктами горения и был госпитализирован ребенок 2018 года рождения, а также в г. Антраците на пожаре погибла женщина 1963 года рождения», – говорится в сообщении.

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