В «ДНР» есть патриоты Украины, готовые организовать бунт, – Жебривский. Новости

В «ДНР» остались патриоты Украины, готовые организовать бунт и поддержать освобождение Донбасса. Об этом рассказал экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Люди "там" уже четко поняли, что России они не нужны. Но сформировалась определенная каста людей, которые были никем, а стали "всем" при нынешнем формате "управления" временно оккупированными территориями – те, кто взял в руки оружие, кто в тех или иных "администрациях". Они будут биться до конца за "ДНР"», – сказал он.

«Есть часть пенсионеров, которые с утра до вечера слушают телевидение. Ко мне приезжал бывший однопартиец и рассказывал, что его мама – патриотически настроенная, но после того, как посидит целый день на лавочке возле подъезда, заходит и говорит, что ей нужно назад возвращать мозги. Есть слепое доверие к ТВ, а там же только телеканал "Новороссия", еще некоторые плюс российское ТВ», – продолжил Жебривский.

По его словам, в «ДНР» остались патриоты Украины, готовые организовать бунт, но при условии. «Некоторые из Горловки говорили: "Мы поднимем восстание, если вы гарантируете, что вы за 2, максимум 3 дня введете туда свои войска и освободите нас от этой сволочи, которая там работает. Есть такая когорта, но посчитать их очень сложно, потому что никто правду не говорит», – сообщил экс-губернатор Донетчины.

«Социологические исследования там провести невозможно. Их не проводят ни украинские социологические службы, ни российские. Даже фокус-группы дают искаженную картину. Но насколько я общался с теми людьми, которые там проживают, они готовы хоть сегодня и понимают, что другого пути, кроме как возвращения в лоно Украины у них нет», – резюмировал Жебривский.

Он также заявил, что украинские власти со Дня независимости Украины не заботились о регионах в плане выстраивания единой государственной политики и формировании патриотизма, поэтому стала возможной аннексия Крыма и сепаратизм на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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