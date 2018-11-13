«Выборы» в Донецке прошли под наблюдением автоматчиков, – ОБСЕ. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдали за ситуацией с безопасностью в день «выборов» на неподконтрольной украинским властям части территории Донбасса. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 12 ноября.

Сообщается, что наблюдатели Миссии зафиксировали увеличение присутствия представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) в некоторых частях неподконтрольного украинским властям Донецка.

«11 ноября в неподконтрольном правительству Донецке команда Миссии зафиксировала небольшое увеличение присутствия членов вооруженных формирований в некоторых частях центра города. Наблюдатели видели здания с табличками, на которых было написано "избирательные участки"; снаружи большинства таких зданий стояли 2-4 человека в полном боевом снаряжении и с автоматами. Поблизости наблюдатели видели прилавки, похожих на те, которые используются на рынках. По наблюдениям Миссии, на протяжении некоторого периода времени не работали сети мобильной связи (Vodafone и "Феникс"), – сказано в отчете.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Кроме того, сообщалось, что сегодня состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) по вопросу «выборов» на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

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