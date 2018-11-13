На Донетчине мужчина из мести за вызов охраны совершил поджог. Новости

Жестокая месть женщине за вызов охраны может стоить мужчине 10 лет за решеткой. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 9 мая текущего года, примерно в 04:00, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить продавцу торгового павильона за вызов охраны для прекращения его вызывающего поведения. Для этого злоумышленник бросил в окно киоска легковоспламеняющееся средство.

Вследствие возникшего пожара владельцу павильона нанесен материальный ущерб на общую сумму 147 тыс. грн, а его 43-летней работнице нанесены тяжкие телесные повреждения в виде ожогов головы, шеи, рук и грудной клетки. Общая площадь ожогов – 30% поверхности тела. Долгое время женщина находилась на лечении в медицинском учреждении.

Как рассказали в прокуратуре, досудебное расследование завершено. В Орджоникидзевский районный суд Мариуполя направлен обвинительный акт в отношении 36-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенного путем поджога, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, соединенное со стойкой утратой трудоспособности и непоправимым обезображиванием лица, совершенное способом, носящим характер особого мучения) УК Украины.

Согласно санкциям инкриминируемых статей, злоумышленнику, который ждет приговора суда в Мариупольском следственном изоляторе №7, грозит до 10 лет заключения.

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