В Украине устав ВСУ готовятся изменить под стандарты НАТО. Новости

В Украине работают над изменениями в устав Вооруженных сил под стандарты армий стран-членов НАТО. Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.
«Создана комиссия во главе с представителями научно-исследовательских институтов и центров, которые работают на уставом [ВСУ] будущего, который будет полностью адаптирован под устав стран НАТО. Он будет унифицированный. В нем все вопросы, которые отражены в уставе стран Альянса, будут и в этом уставе», – сказал он.
По его словам, действия армии должны определять приказы министра обороны Украины и методика строевой подготовки. «Невозможно все элементы предусмотреть в уставах. Устав – это закон, начиная от строевого шага и заканчивая мелкими вещами, которые, в принципе, ни на что не влияют, но, исходя из ситуации, их нужно менять, и нам для этого нужно идти к законодателю, чтобы менять закон», – разъяснил Полторак.
«Главный фундаментальный устав будет как закон. В нем будут прописаны все основные принципы, на которых строится любая цивилизованная армия Альянса. После этого, на основании этого устава, будут разработаны инструкции, положения и методики, в которых будет четко определено, как должен действовать военный при выполнении разных заданий», – продолжил министр обороны Украины.
Он добавил, что работу над изменениями в устав ВСУ планируют завершить в следующем году. «Мы планируем завершить работу следующим летом, и вносить предложение в парламент», – сообщил Полторак.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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