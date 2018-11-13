После Сватово многое изменилось: Полторак о безопасности арсеналов. Новости

В Украине существует серьезная проблема с обеспечением безопасности арсеналов, в которых хранятся боеприпасы. Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

«После событий в Сватово много что изменилось. Я 75 человек привлек к ответственности, в том числе более 20 генералов. Управленческие решения принимались по каждому случаю на арсенале. Мною назначалось расследование. Но в рамках своих полномочий я могу провести расследование для определения предпосылок, которые могли бы повлиять на это событие, а остальное должны делать правоохранительные органы», – сказал он.

«Мы не понимаем, каким способом была осуществлена диверсия, если это была диверсия, каким способом начиналось это событие и до конца не можем сделать правильные выводы. Работа была проведена, мы привлекали к ответственности должностных лиц. Это привело к другой проблеме – сейчас никто не хочет занимать эти должности», – сообщил Полторак.

По его словам, проблема складов хранения боеприпасов в Украине очень сложная, имеющая сложную предысторию, а не имея достаточного финансового ресурса, обеспечит надежную охрану невозможно.

«В 2014 году большинство складов и баз находились под сокращением. Они должны были быть ликвидированы, поэтому на их оборудование и оснащение вообще не выделялись деньги или это были копейки, чтобы покрасить, фонарь купить, лампочки поменять. При этом решение [о ликвидации баз] – это хорошо, но нужно было принимать и решения о вывозе боеприпасов, которые не принимались», – рассказал министр.

«Только второй год подряд мы получаем финансовый ресурс в 500 млн грн на все [склады хранения боеприпасов]. Но этот ресурс является чрезвычайно незначительным, и с таким финансированием обеспечить надежную охрану очень сложно. Мы подсчитали и вышли с инициативой по продолжению программы по базам и арсеналам на 15,4 млрд грн», – проинформировал он.

Напомним, с начала войны на Донбассе в Украине произошло уже 5 инцидентов со взрывами складов с боеприпасами, последствия последнего из которых сейчас ликвидируют в Ичне (Черниговская обл.).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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