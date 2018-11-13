Ситуация в пунктах пропуска утром 13 ноября: Проезда ожидали 215 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 13 ноября: Проезда ожидали 215 авто

ДН

13.11.18 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 13 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,7 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 7415 человек и 990 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 7660 человек и 1485 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6515 человек и 1270 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2860 человек и 665 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9215 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 25/40;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/40;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 35/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • «Земляк»: «8:46. Из Донецка в сторону Курахово на "Каргилле" машины на середине спуска с моста. Штук 150. Льготы до моста. Машин 80. Автобусов 10. Пеших много».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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