Впечатление – страшное: Военный прокурор Украины о «выборах» в «Л-ДНР». Новости

Факты организации и проведения Россией «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» очевидны, но и Украина, и страны Запада должны быть больше обеспокоены не этим фарсом, а тем, что в 2019 году война на Донбассе перешагнет 5-летний рубеж. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Сухая статистика: за период до войны в Донецкой области было более 2,1 тыс. избирательных участков, в Луганской области – более 1 тыс. избирательных участков. Сейчас [на неподконтрольных Украине территориях] в Луганской области – 318 "избирательных участков", а в Донецкой – 408. Это при том, что сейчас "там", по их подсчетам, 2,5 млн человек в Донецкой области, и более 1 млн – в Луганской», – сказал он.

«Невозможно на 300 "участках", чтобы не было очередей, даже если пришло 200 человек, это уже очередь. Второе – создать картинку. Третье – выдать бесплатный сыр в мышеловке», – делится своими впечатлениями о «выборах» в «Л-ДНР» Матиос.

По его словам, главная проблема в этом – не фарс, а реальные факты. «Впечатление – страшное. Мы имеем 5 лет войны. Весной, 17 апреля, будет 5 лет войны. И те, кому было 13 лет, как все, возможно, пошли "голосовать", поддерживали или не поддерживали своих родственников. Это люди, которые выросли за границами украинской государственной позиции и являются бесправными людьми во всем мире, потому что ни один документ фейковых "ЛНР" и "ДНР" не признается в мире», – подчеркнул военный прокурор.

«Весь мир, вся Европа выразили в очередной раз обеспокоенность, и говорят об инструментах, как это предотвратить. Но третье ребро командования РФ в виде господина Суркова – кто он по должности, даже сложно сказать, советник советников или 8-й консультант, он поздравил с "победой" этих квази-людей. Один был из МММ, Пушилин, второй – потенциальный предатель, который служил под присягой Украине, а стал "великим государственным руководителем" на территории с 318 "избирательными участками"», – добавил он.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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