Пожар на Донетчине: Спасена пожилая женщина. Новости

В Селидово (Донецкая обл.) 12 ноября на пожаре огнеборцы спасли пожилую женщину. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 12 ноября в 10:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Громовой в г. Селидово.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что огнем охвачена кровля жилого дома и две хозяйственные постройки. В доме находилась пожилая женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели в составе ГДЗС вынесли женщину на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи», – рассказали в ГСЧС.

Также, в результате пожара пострадал мужчина, 1935 года рождения, который пытался самостоятельно потушить возгорание.

«Он был госпитализирован в терапевтическое отделение Центральной городской больницы г. Селидово с диагнозом: отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии», – сообщили в пресс-службе.

Пожарные ликвидировали пожар в 11:50. Его причины устанавливаются.