Сводка из зоны ООС за 12 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 2 раза применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов. НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.

Обстрелы с применением минометов калибром 82 мм НВФ провели по опорным пунктам украинских войск вблизи Троицкого и хутора Вольный (Золотое-4), что на попаснянском направлении.

С начала суток противник огневой активности не проявлял.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 11 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 26 единиц. Под огнем оказались поселки Трудовские и Старомихайловка на западе Донецка, село Спартак к северу от Донецка; поселок Зайцево на севере Горловки; села Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.) и Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подвергся район поселка городского типа Калиново. Огонь велся из вооружения БМП».