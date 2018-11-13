Крым – Донбасс: Украина напрямую еще не ставила вопрос об аннексии. Новости

Россию нужно заставить пойти на обсуждение вопроса возвращения Крыма Украине, потому что только так можно будет говорить об окончании гибридной войны и урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.
«Украина еще не поставила напрямую вопрос возвращения Крымского полуострова. Мы условно заходим сбоку – строительство [Керченского] моста, нарушение прав человека в Крыму, нарушение прав крымских татар. Это все правильно, все хорошо, но потихоньку мы к этой главной теме должны подойти», – сказал он.
По его словам, Украина не может самостоятельно вернуть Крым, поэтому должна будет прямо поставить этот вопрос перед международными игроками. «Международным партнерам мы должны говорить, что аннексия Крыма – это не украинско-российский вопрос. Это вопрос безопасности Европы, и, я бы сказал, мира, потому что это первая аннексия после 1945 года», – продолжил Левченко.
«Это вопрос мировой безопасности, поэтому ведущих мировых игроков необходимо привлекать к тому, чтобы заставить Россию обсуждать вопрос возвращения Крыма», – резюмировал украинский дипломат.
Советник главы МинВОТ также заявил, что вопрос возвращения Украине Крыма в 10 раз важнее, чем вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, и объяснил, почему.
Как сообщалось ранее, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал о кулуарных переговорах, в ходе которых украинским властям предлагают вариант урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе путем отказа от территориальных претензий на Крым. По его мнению, «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» блокируют Минские соглашения и могут включить «красный свет» для всего переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
Он также заявил, что в связи с проведением «выборов», которые запланированы на 11 ноября в «ДНР» и «ЛНР», украинская сторона в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы инициирует ревизию Минских соглашений.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»
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