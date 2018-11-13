На Донетчине пропала женщина (Фото). Новости

Правоохранители Донетчины просят помощи в поиске пожилой женщины, которая пропала в апреле текущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального отдела полиции Донецкой области.

«Близкие ищут Мушурину Юлию Романовну 15.02.1945 года, которую в последний раз родные видели в апреле 2018 года. 8 апреля 2018 года женщина ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза.

«Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей женщины, просим сообщить об этом по телефонам: (096) 797 20 14, (095) 524 03 04 или 102», – отмечается в сообщении пресс-службы.