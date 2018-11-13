В «ЛНР» в этом году на пожарах погибли 99 человек. Новости

Количество погибших на пожарах в «ЛНР» за 10 месяцев 2018 года выросло на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил «заместитель руководителя МЧС по вопросам надзорно-профилактической деятельности, полковник службы гражданской защиты» Валерий Вихтар, сообщают местные интернет-ресурсы.

«По итогам 10 месяцев 2018 года отмечается значительное увеличение количества случаев гибели людей на пожарах. Рост составляет 22,2%: 99 погибших в 2018 году против 81 в 2017 году», – сообщил он.

Наибольшее число погибших – 12 человек – зафиксировано в Красном Луче (после переименования – Хрустальный), из них в октябре погибли четыре человека. В Краснодонском (после переименования – Сорокинском) районе – 9 человек, в Алчевске и Стаханове – по 8 человек. Большинство погибших – 97% – проживали в частном секторе. «Основными причинами пожаров, вследствие которых погибли люди, стали: неосторожное обращение с огнем – 68 человек, из которых 43 человека при курении; нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 24 человека; нарушение правил монтажа и эксплуатации печей – три человека; поджог – четыре человека», – рассказал Вихтар.