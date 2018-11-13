Первый снег в неподконтрольном Луганске: В соцсетях пишут о ДТП . Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске выпал первый снег. Осадки и минусовая температура привели к обледенению дорог. Из-за ухудшившейся погоды и нечищеных дорог машины разворачивает поперек проезжей части, некоторые водители уже попали в ДТП. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщают местные жители в соцсетях.

Так, люди размещают фото дорог в Луганске:

Также местные жители пишут о том, что из-за скользкой дороги и летней резины происходят аварии:

«Злой»: «А тем временем по ул. Буденного в двух местах горе-водители на разделительной полосе снесли ограждение»;

Евгений: «Знаю людей, которые еще не переобулись. Вот за это гайцы могли бы и наказывать»;

Емельян: «А где конкретней по Буденного?»;

«Злой»: «Я больше на дорогу смотрел... Вроде один в районе Восточного рынка, а второй недалеко от него»;

Александр: «Еще вчера (12 ноября – прим. ред.) видел: разворачивало машины поперек дороги, везло, что навстречу им никто не ехал. Мало того, что на летней ездят, так еще и ездят как летом»;

Андрей: «Обычно любители летней резины так и заканчивают свои покатушки зимой»;

Емельян: «Вроде возле одного из корпусов "Маша", напротив остановки транспорта, ограждение поломано»;

Сергей: «Конечно, на французской-то резине…».

Отметим, что в Луганске сегодня наблюдается минусовая температура:

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