ВНО-2019: Школьникам нужно будет предоставить ID-карту. Новости

Школьники, желающие пройти Внешнее независимое оценивание (ВНО), согласно правилам регистрации на ВНО, должны будут предоставить ID-карту. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

«Школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления ID-карты – МОН просит педагогов на местах как можно шире информировать об этом родителей и учеников, а Государственная миграционная служба поручила своим территориальным органам содействовать школьникам в оформлении документов. Соответствующие письмо МОН и поручения ГМС были разосланы в департаменты (управления) образования областных администраций и КГГА и областные управления ГМС», – сказано в сообщении.

Для получения ID-карты не позднее, чем через месяц после достижения учащимся 14 лет, необходимо обратиться в:

территориальное подразделение Государственной миграционной службы по зарегистрированному месту жительства;

или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), если он оказывает услуги по оформлению биометрических документов.

«Для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание», – подчеркнули в Минобразования.

Подавать для регистрации другой документ могут только следующие категории:

лица, не имели возможности получить паспорт в связи с тем, что проживают на неподконтрольной украинским властям территории и линии соприкосновения, – свидетельство о рождении;

иностранцы и лица без гражданства – копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

лица, обратившиеся за защитой в Украине, – копию справки об обращении за защитой в Украине;

лица с неподконтрольной украинским властям территории, которые являются учениками (слушателями, студентами) учебных заведений на подконтрольной Украине территории, если они потеряли документ, удостоверяющий личность, и не имеют возможности его восстановить – справку с учебного заведения с фотографией.

«Все остальные граждане Украины подают для регистрации на ВНО исключительно паспорт. Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска в пункт тестирования», – подчеркнули в Минобразования.

Кроме того, отметили в МОН, вопрос своевременного получения паспорта является актуальным для тех школьников, которые в 2019 году планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса.

«В частности, при подаче заявления на поступление необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, и подать его копию. Одним из таких документов является паспорт гражданина Украины. В то же время свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим личность. Поэтому будущим абитуриентам стоит заранее позаботиться об оформлении паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), ведь поступать по свидетельству о рождении смогут только те ученики, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2019 года», – отметили в министерстве.