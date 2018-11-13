На Донетчине мужчина пытался провезти через КПВВ пломбы Центризбиркома Украины. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) пограничники во время осмотра автомобиля обнаружили номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
«На КПВВ Новотроицкое военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего из временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины», – рассказали в пресс-центре.
Там уточнили, что мужчина, который их перевозил, вместе с находкой передан сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств.
Читайте также:
- Через КПВВ Донбасса пытались провезти мобильные терминалы и женскую одежду
- На КПВВ «Марьинка» пограничникам предлагали взятку
- Разведчики в зоне ООС задержали двух контрабандисток (Фото)
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались провезти медпрепараты на почти на 239 тыс. грн. (Фото)
- Через КПВВ «Майорск» пытались провезти предмет старины XVIII века
- На КПВВ «Станица Луганская» у женщины изъяли фото- и видеотовары
- Через линию разграничения на Донбассе пытались незаконно провезти товар на сумму 19,7 миллиона гривен
- Через КПВВ «Марьинка» пытались незаконно провезти одежду и продукты
Комментарии