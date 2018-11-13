На Донетчине мужчина пытался провезти через КПВВ пломбы Центризбиркома Украины. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) пограничники во время осмотра автомобиля обнаружили номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

«На КПВВ Новотроицкое военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего из временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины», – рассказали в пресс-центре.

Там уточнили, что мужчина, который их перевозил, вместе с находкой передан сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств.

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