Украинские военные засекли неизвестный беспилотник неподалеку военного арсенала. Новости

Украинские военные 12 ноября предотвратили пролет неустановленного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над военными складами. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины.

«Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области, средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата. Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов. Также о происшествии было сообщено представителям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области», – сказано в сообщении.