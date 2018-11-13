10 мощных объектов: Полторак рассказал о новых арсеналах с боеприпасами. Новости

В Украине ведется комплексная работа по оборудованию складов хранения боеприпасов, на которых будет сложно совершить произошедшие ранее диверсии. Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

«Способов очень много, начиная со специально подготовленной диверсионно-разведывательной группы, которая может зайти на базу арсенала. Когда периметр 12-18 км – обеспечить безопасность очень сложно. Общий периметр всех арсеналов составляет больше 100 км. Не имея определенного ресурса, очень сложно обеспечить их охрану», – сказал он.

«Второй фактор – это беспилотные летательные аппараты, в том числе боевые. Но даже если эти проблемы решить, есть человеческий фактор – можно завербовать, купить того, кто работает на той или иной базе арсенала», – продолжил Полторак.

По его словам, обеспечение безопасности складов с оружием и боеприпасами – это комплексная работа.

«Системную проблему можно решить строительством закрытых углубленных железобетонных конструкций. Сейчас строительство идет на трех основных, ключевых, арсеналах. Контракты заключены, работа идет. Сейчас продолжается переброска и рассредоточение основных образцов боеприпасов», – сообщил министр обороны.

«До нового года будет завершено строительство 10 мощных объектов, которые выдерживают на 1 кв. м 5 тонн в тротиловом эквиваленте. Это мощные хранилища, которым вряд ли что-то будет угрожать», – добавил он.

Полторак рассказал, что в Украине существует серьезная проблема с обеспечением безопасности арсеналов, в которых хранятся боеприпасы, а не имея достаточного финансового ресурса, обеспечить их надежную охрану невозможно.

Напомним, с начала войны на Донбассе в Украине произошло уже 5 инцидентов со взрывами складов с боеприпасами, последствия последнего из которых сейчас ликвидируют в Ичне (Черниговская обл.).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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