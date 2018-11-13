Новые ворота в виде концлагеря: Матиос об отношении России к «Л-ДНР». Новости

Кремль удерживает в заложниках население неподконтрольного украинским властям Донбасса, которое не имеет ни малейшего права и возможности повлиять на ситуацию в «Л-ДНР». Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, комментируя «выборы», которые прошли в «республиках» 11 ноября.
«Там симбиоз сталинских, советских, коммунистических законов. Но все, кто был задействован в этих "выборах", выступили такими себе "баранами", которым построили новые ворота в виде концлагеря. Это мое личное убеждение», – сказал он.
«По большому счету, это исправительно-трудовая колония тех, кого исправляет соседнее государство, не признавая за ними какого-либо права, потому что, если спросить, кто был конкурентами на этих "выборах" этих квази-лидеров, никто даже фамилий их не знает», – добавил Матиос.
Главный военный прокурор Украины также заявил, что факты организации и проведения Россией «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» очевидны, но и Украина, и страны Запада должны быть больше обеспокоены не этим фарсом, а тем, что в 2019 году война на Донбассе перешагнет 5-летний рубеж.
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
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