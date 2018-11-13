На Донетчине участников религиозной организации подозревают в краже. Новости

Правоохранители Волновахского отдела полиции открыли уголовное производство в отношении участников религиозной организации. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что к полицейским обратилась дочь пенсионерки из Благодатного, которая рассказала о факте кражи имущества из ее дома.

«В дежурную часть полиции Волновахи обратилась женщина, которая рассказала, что в Благодатном из ее дома группа лиц похитила бытовую технику, металлические изделия (около полутонны) и уголь (две тонны)», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители выяснили, что ранее дом принадлежал матери заявительницы, которая недавно умерла. Женщина в последнее время посещала одну из религиозных организаций.

«По словам представителей Благодатненского сельского совета последние намеревались получить в собственность дом пенсионерки, которая якобы согласилась переписать на них все свое имущество. Но так называемая сделка провалилась, потому что имущество принадлежало дочери. Вскоре пожилая женщина умерла из-за болезни и дом временно пустовал. На второй день после смерти пенсионерки группа лиц ворвалась туда и похитила все ценные вещи, погрузив в машины», – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время полицейские установили некоторых из правонарушителей, ими оказались «старые знакомые» бабушки из религиозной организации.

Досудебное расследование продолжается. Следователи также проверяют факт совершения мошеннических действий. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.