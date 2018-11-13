В «ДНР»: В Харцызске в подъезде многоэтажки обнаружены две гранаты. Новости

В подъезде многоквартирного дома в центре неподконтрольного украинским властям Харцызска (Донецкая обл.) найдены взрывоопасные предметы. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в пресс-центре, в подъезде взрывоопасные предметы – две гранаты РГД и запал – хранил местный житель. Они были обнаружены в ящике пожарного гидранта на лестничной клетке в одной из многоэтажек в центре города. Мужчина пояснил, что нашел гранаты неподалеку от городского парка в листве, когда собирал орехи. Сначала он хранил боеприпасы в своей квартире, а затем перепрятал их в подъезд. «По данному факту возбуждено уголовное дело», – уверяют в «МВД».

В пресс-центре уверяют, что за текущие сутки была изъята еще одна граната. Боеприпас РГД-5 без запала хранил 24-летний житель Тореза (после переим.: Чистяково) у себя дома – в одной из хозпостроек. По словам мужчины, он нашел эту гранату около водоема, принес домой и решил хранить, как сувенир. «Изъятая граната [была] направлена на экспертизу, по заключению которой данный предмет является корпусом ручной осколочной гранаты наступательного типа РГД-5, снаряженный взрывчатым веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело», – уверяют в «республике».

Напомним, в неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) в результате взрыва, произошедшего в многоквартирном доме, расположенном в микрорайоне Металлургов, погиб мужчина и ранена женщина.

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