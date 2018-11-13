Преступление против человечности: Заявление омбудсмена о тюрьмах «Л-ДНР». Новости

В местах лишения свободы, расположенных на неподконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, массово и повсеместно нарушаются права человека. Об этом сегодня, 13 ноября, заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«В оккупации осужденных используют, как бесплатную рабочую силу. Они выполняют разную грязную работу, которую выполнять некому. При этом часть осужденных боевики заставляют выполнять работы по ремонту оружия и принимать участие в незаконных вооруженных формированиях, поэтому передавать заключенных не спешат. Им выгодно их удерживать», – сказала она.

По ее словам, условия содержания людей в колониях «ДНР» и «ЛНР» невыносимые. «Антисанитария, плохое питание и полное отсутствие медицинской помощи в местах лишения свободы. Осужденные жалуются, что не могут отбывать наказание в соответствии с украинским законодательством, не могут воспользоваться условно досрочным освобождением, не могут обратиться с заявлением о нарушении своих прав в органы государственной власти Украины, не имеют возможности увидеться с родными, не могут писать и получать от них письма», – сообщила Денисова.

«Это свидетельствует об одном: о кричащем нарушении их прав и свобод, которые можно квалифицировать как преступление против человечности», – подчеркнула омбудсмен.

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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