Семьи из разрушенных в Пивденном домов получат отремонтированное жилье (Документ). Новости

Семьи, которые были вынуждены выехать из-за поврежденного жилья из пгт Пивденное (Торецкий городской совет Донецкой обл., пгт делится на два района – Чигари и Черная Гора), заселятся в отремонтированные квартиры в Торецке (до переим.: Дзержинск, Донецкая обл.). Информация об этом опубликована на сайте «Prozorro».
Согласно опубликованным данным, торги на восстановление (капитальный ремонт) 7 жилых помещений для жителей пгт Пивденное (Чигари) в Торецке уже завершены. На оплату работ пойдет 929 тыс. грн.
Заказчиком работ выступил Отдел капитального строительства Торецкого городского совета. Договор с подрядчиком уже заключен 25 октября. Согласно ему, работы должны быть выполнены до 20 декабря текущего года.
Отметим, что пгт Пивденное до мая 2018 года был разделен линией разграничения: западная (Черная Гора) была под контролем украинского правительства, восточная (Чигари) – «ДНР». В мае поселок полностью перешел под контроль ВСУ.
Ранее сообщалось, что военно-гражданская администрация города Торецка (до переименования – Дзержинск) готова временно разместить в одном из образовательных учреждений около 100 человек, прибывших из поселка Пивденное на безоплатной основе.
Также 28 мая в ходе обстрелов незаконными вооруженными формированиями города Железное (до переименования – Артемово), который также, как и Пивденное, подчинен Торецкому городскому совету, погибла 15-летняя девочка. Окраины Торецка и сам город в последние дни регулярно попадают под обстрелы, от которых страдают мирные жители.
По информации СММ ОБСЕ, больше половины домов в пгт Пивденное уничтожены в результате обстрелов и пожаров.
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