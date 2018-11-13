«Сиротству – нет!»: Мастерская добрых дел. Новости

Каждый человек может сделать наш мир добрее и милосерднее, но не всегда использует эту возможность. 13 ноября – Всемирный день доброты. Этот праздник появился 20 лет назад и объединил филантропов, которые сами творят благие дела и воодушевляют других людей менять мир к лучшему, сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В честь праздника программа «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова устроила Мастерскую добрых дел для детей, которых приняли на воспитание в семьи. Ребят учили, как можно раскрыть самые лучшие качества и поверить в свои силы.

«Детки, которые раньше воспитывались в интернатных учреждениях, а теперь согреты теплом и любовью семьи, как никто другой знают, какой волшебной силой обладают доброта и любовь. Проведение тренингов, семинаров и праздников для семей, принявших на воспитание детей, – добрая традиция программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова, благодаря которой уже более 9 тысяч мальчиков и девочек нашли свои семьи», – рассказывает Анастасия Кладова, руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

С самыми маленькими участниками Мастерской – детками возрастом от 3 до 9 лет – педагоги обсуждали, как и почему важно творить добро и что менять мир к лучшему способны и дети. А воодушевленные малыши воплощали свои идеи и мечты в рисунках.

«Творить добро – значит всех любить. Я постоянно творю добро, говорю людям добрые слова. Целую и обнимаю маму и папу, помогаю им. А когда наступит зима, буду кормить птичек и зверей», – рассказывает пятилетняя Иванна Ивко.

Подросткам занятие в Мастерской помогло увидеть, в каких именно направлениях они могут выразить себя и улучшать мир. Говорили и о бескорыстной помощи близким и незнакомым людям, о спасении животных и защите природы. Ребята сказали, что перед ними открылись новые перспективы и цели. А открытием для многих стало осознание того, что даже сильная занятость и отсутствие огромных ресурсов не могут помешать человеку творить добрые дела каждый день.

«Добрые дела – это что-то не всегда сложное, но всегда бескорыстное. Можно привозить животным корм и пледы. Я так делала недавно с подругой. А еще можно участвовать в благотворительных акциях и марафонах. Иногда даже можно кому-то просто дать совет или подать руку – это тоже доброе дело. Доброе дело надо делать от души. Не всегда может получиться, как вы этого хотели. Но главное, чтобы человеку, для которого вы творите добро, было приятно. И тогда вам тоже станет светлее на душе», – сказала 13-летняя Алиса Сноз.

Фото: пресс-служба Гуманитарного штаба

Занятия понравились и родителям – усыновителям, опекунам и воспитателям детских домов семейного типа. Самые взрослые участники Мастерской добрых дел вместе с психологом учились составлять Карту желаний, которая поможет расставить приоритеты и уверенней стремиться к целям, не забывая о собственных мечтах. Ведь зачастую родители, принявшие в семью детей, целиком посвящают себя воспитанию и решению насущных бытовых проблем. На себя и свои мечты у них не остается ни времени, ни сил. А ведь очень важно уметь проявлять доброту не только к другим, но и к самому себе.

«Вместе с родителями мы провели замечательную арт-терапевтическую методику, которая позволила им отдохнуть и помечтать целых два часа. Каждый составлял персональную карту желаний, которой можно будет пользоваться и в будущем. Она поможет улучшить настроение, определить цели и найти пути их реализации. Ведь все родители, которые присутствовали на нашей Мастерской, отдают свои сердца приемным деткам, деткам-сиротам. Это очень сложно. Поэтому им необходимо какое-то время и для себя, чтобы восстановить собственный ресурс, улучшить эмоциональное состояние и быть готовыми снова дарить свою любовь детям», – рассказывает Марина Сорокина, психолог Фонда Рината Ахметова.

Такие встречи очень важны для нас – в один голос говорили папы и мамы.

«Фонд Рината Ахметова совершает огромное дело, проводя такие встречи. И он заботится о нас, взрослых, как о детях, чего часто не хватает. Для нас такие встречи – это возможность посмотреть на повседневность несколько иными глазами, вырваться из обыденности и пообщаться с другими родителями, что чрезвычайно важно. Но, конечно, самое важное в таких мероприятиях – это радость наших детей, а они в восторге! Добро, прежде всего, – это поступки. И очень хочется, чтобы наши дети творили добро осознанно», – отметила Елена Жеребченко, мама-воспитатель детского дома семейного типа.

Добро не измеряется деньгами, зачастую не требует много времени и сил, главное – начать. Даже добрая улыбка незнакомому человеку может творить чудеса. И маленький шаг способен привести к большим свершениям. А помочь сделать детям первые шаги на пути к большим переменам и было задачей Мастерской добрых дел, которую провела программа «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова. Ведь именно доброта конкретного человека, его Учредителя, лежит в основе всех программ Фонда.

Сиротство остается одной из острых социальных проблем Украины. Для ее решения более 10 лет назад по инициативе Рината Ахметова была создана программа «Сиротству - нет!». В ее рамках начал работу одноименный портал, который способствует исключительно национальному усыновлению. Все эти годы суть программы остается неизменной - помочь гражданам Украины найти детей. Для этого на Всеукраинском портале национального усыновления «Сиротству - нет!» размещены анкеты более пяти тысяч мальчиков и девочек, а сама программа, работающая в партнерстве с Минсоцполитики и социальными службами, стала тем невидимым мостиком, который помогает детям и их будущим родителям встретить друг друга. Благодаря программе более 9000 детей обрели семьи.