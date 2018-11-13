Их не существует априори и юридически: Военный прокурор об «Л-ДНР». Новости

Громкие заявления Кремля и некоторых украинских политиков об окончании войны на Донбассе путем проведения прямых переговоров с «Л-ДНР» делаются для манипуляции общественным сознанием. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, комментируя «выборы», которые прошли в «республиках» 11 ноября.

«Эти сообщения делаются для рядового украинского гражданина, который отправил брата, сына, отца, родственника на войну и ждет, когда она закончится. Пять лет мы говорим о страшных вещах», – сказал он.

«Нас ставят перед выбором признать или не признать то, чего не существует априори и юридически – это раз. Второе – это тоже самое, что пришить, извините за сравнение, раковую печень или раковую почку в здоровое тело. Я не называю "раковыми" население и украинцев, которые там», – продолжил Матиос.

Он подчеркнул, что даже при введении миротворческой миссии ООН на Донбасс, Украина столкнется с огромной проблемой. «Почти 3,5 млн населения. Как определить, кто из них все это сделал, кто несет ответственность, и как снять ответственность или простить тех, кто шли [на "выборы"] ради гречки или чего-то другого "голосовать"? Это же сотрудничество с террористами», – заявил он.

Матиос считает, что Кремль удерживает в заложниках население неподконтрольного украинским властям Донбасса, которое не имеет ни малейшего права и возможности повлиять на ситуацию в «Л-ДНР».

Главный военный прокурор Украины также заявил, что факты организации и проведения Россией «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» очевидны, но и Украина, и страны Запада должны быть больше обеспокоены не этим фарсом, а тем, что в 2019 году война на Донбассе перешагнет 5-летний рубеж.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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