На Луганщине открыто уголовное производство по факту «выборов» в «ЛНР». Новости

Виновные в организации и проведении «выборов» в «ЛНР» будут привлечены к ответственности. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве «по факту организации и обеспечения проведения оккупационной администрацией Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганской области 11.11.2018 так называемых "очередных выборов главы ЛНР и депутатов народного совета ЛНР"» по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

В прокуратуре отметили, что «оккупационной администрацией и подконтрольными ей самопровозглашенными органами, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированной территории Луганской области, 11.11.2018 организованы и проведены так называемые "очередные выборы главы ЛНР и депутатов народного совета ЛНР"».

В настоящее время следователями установлены лица, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение «выборов» и участвовали в качестве «кандидатов», а также личности представителей иностранных государств, входивших в состав «наблюдателей».

«Прокуратурой Луганской области принимаются все меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Согласно санкции статей, лицам, совершающим преступные действия по реализации указанных незаконных мер, грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой», – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

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