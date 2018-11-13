В Мариуполе осудили гражданина РФ, воевавшего на стороне НВФ «ДНР». Новости

В Донецкой области к десяти годам лишения свободы приговорен участник незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР». Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что в феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где вступил в террористическую группировку "Оплот". В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирование. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных», – рассказали в СБУ.

В апреле 2017 года украинские военнослужащие задержали россиянина в поселке Николаевка Донецкой области.

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор вступил в законную силу.