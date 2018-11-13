Украина требует провести внеочередные переговоры в Минске без «Л-ДНР». Новости

Украина требует провести внеочередные переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске без представителей «Л-ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Все эти дни в российских медиа стоит вой о том, что Киев должен начать прямой диалог с Донецком и Луганском. Прямой диалог с кем? С назначенными Кремлем, Сурковым и Путиным, персонажами, которых также нейтрализует Кремль тогда, когда это решит? Очевидно, что Украина будет стоять на твердой позиции в необходимости соблюдать Минские соглашения», – сказала она.

«Поэтому Украина сегодня требует внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы в том формате, в котором существует эта группа – Украина, Россия и ОБСЕ. Этих марионеток мы туда не приглашаем на эту внеочередную встречу», – заявила Геращенко.

По ее словам, на это предложение уже есть ответ представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика. «Он готов немедленно созвать такое внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, но единственный, кто молчит, потому что они в угаре летают от своих марионеток, это Российская Федерация», – добавила она.

Как сообщалось ранее, первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Петр Порошенко и правительство страны должны начать переговоры с «избранными» на «выборах» 11 ноября «главами Л-ДНР».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

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