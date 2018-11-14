Воспитательный час и театральное шествие: В «ДНР» разработали концепцию «патриотического» воспитания студентов. Новости

В «ДНР» разработали специальные методические рекомендации по «повышению уровня патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, формированию активной жизненной позиции» студенчества, которые преподаватели должны использовать в своей работе.

В методичке напоминается, что «основополагающим документом» в воспитании является утвержденная в 2015 году «Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи».

Среди задач, которые стоят перед преподавателями, в частности, указаны:

«обеспечить условия для пропаганды, популяризации в студенческой среде символов государства символов государства – герба, флага, гимна республики, воспитания у студентов чувства гордости, глубокого уважения и почитания государственных символов и других исторических святынь»;

«способствовать формированию у студентов позитивного отношения к воинской службе и повышению ее престижа»;

«создать условия для непримиримого отношения к деструктивным и асоциальным проявлениям, активизации работы по борьбе с религиозным экстремизмом».

Подчеркивается, что работа по «патриотическому» воспитанию проводится комплексно – как в учебное, так и во внеурочное время.

«В патриотическом воспитании подрастающего поколения главная роль отведена ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-афганцам и военнослужащим Вооруженных сил Донецкой народной республики. Встречи с ними, выступления на уроках мужества, рассказы о сражениях с врагом, о подвигах боевых друзей служат толчком к началу активизации сознания молодого человека», – говорится в методрекомендациях.

Примечательны и формы «патриотического» воспитания студенчества «ДНР». Например, спартакиады. Причем, они ориентированы не на спортивные достижения, а это «спартакиады ко дню Освобождения Донбасса и Дню Победы, рассчитанные на пропаганду военной службы, прикладных видов спорта, на участие большого количества студенческой молодежи». Согласно методразработке, спартакиада должна пропагандировать «положительный образ воина», «игры эффективно готовят юношей к организованным действиям в сложных ситуациях и позволяют ощутить себя в роли защитника Отечества».

Среди форм также предлагаются театрализованные шествия – «форма патриотического воспитания, массовое прохождение людей по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания». К этому действу есть определенные требования:

театрализованное шествие совершается «в специально установленные дни, праздники, в связи с конкретными обстоятельствами и пр.»;

совершается по улицам города или района «по заранее разработанному сценарию и предусматривает наличие костюмированного действия, исторических персонажей, различных атрибутов и пр.».

Еще в студенческой группе нужно проводить «воспитательный час» на определенную тематику, из обязательных: «Конституция республики – гарант мира и спокойствия»; «Государственные символы Донецкой народной республики», «Я – патриот своей страны», «Уроки мужества».

Вообще среди направлений по формированию «патриотизма» постоянно подчеркивается важность «пропаганды и популяризации в студенческой среде государственных символов республики». Для этого требуют:

создавать уголки «государственной символики» в учебных корпусах и общежитиях;

проводить студенческие акции «Это – мой Герб!», «Это – мой Флаг!», «Это – мой Гимн!»;

организовывать конкурсы и олимпиад на знание «государственной символики республики».

Далее идет перечень мероприятий (всего 16 позиций), которые нужно проводить со студентами. Из них:

конкурс стенгазет «Мы – патриоты республики»;

просмотр фильмов о событиях Второй мировой войны «с обязательными пояснениями исторических аспектов преподавателями истории, проведение параллелей, формулирование выводов». К просмотру рекомендуются картины: «В бой идут одни старики», «Я русский солдат», «Список Шиндлера», «В августе 44-го», «Враг у ворот», «Мы из будущего», «Они сражались за Родину» и др.;

проведение викторин «Мое отечество – Донбасс», «Доблесть русского солдата» и др.;

проведение акции «Спасибо прадеду и деду за ту Великую Победу»;

участие в акции «Бессмертный полк».

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