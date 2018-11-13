В «ЛНР» заявили, что в этом году на пожарах погибло на 22% больше людей, чем в прошлом . Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области количество погибших на пожарах за 10 месяцев 2018 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил представитель «МЧС ЛНР» Валерий Вихтар, пишут местные интернет-ресурсы.

«По итогам 10 месяцев 2018 года отмечается значительное увеличение количества случаев гибели людей на пожарах. Рост составляет 22,2%: 99 погибших в 2018 году против 81 в 2017 году», – утверждает он.

Как уверяет Вихтар, наибольшее число погибших зафиксировано в Красном Луче (после переим.: Хрустальный) – 12 человек, из них в октябре погибли 4 человека. В Краснодонском районе (после переим.: Сорокинском р-не) – 9 человек, в Алчевске и Стаханове (после переим.: Кадиевка) – по 8 человек. Большинство погибших – 97% – проживали в частном секторе.

«Основными причинами пожаров, вследствие которых погибли люди, стали: неосторожное обращение с огнем – 68 человек, из которых 43 человека при курении; нарушение правил монтажа и эксплуатации электрообрудования – 24 человека; нарушение правил монтажа и эксплуатации печей – 3 человека; поджог – 4 человека», – заявил Вихтар.

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