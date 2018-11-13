Впервые в Словакии будут судить наемника, воевавшего за «ДНР». Новости

Впервые в Словакии будут судить гражданина страны за участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе, передает «Укринформ» со ссылкой на информацию издания «The Slovak Spectator».

«Впервые Национальное агентство по борьбе с преступностью выдвинуло обвинения против словака за участие в военном конфликте на Востоке Украины», – сказано в сообщении.

Как уточняется, обвиняемый Марио Г. с июля 2015 года до сегодняшнего дня воюет в составе НВФ на Донбассе. Он принимал и принимает активное участие в боевой деятельности организованных вооруженных групп во время войны на территории другого государства, в частности в Донецкой области.

В полиции Словакии сообщили, что если гражданина Марио Г. признают виновным, он может провести в тюрьме от 3 до 8 лет.

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