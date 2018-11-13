Министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию на Донбассе и в Азовском море. Новости

Главы Министерств иностранных дел стран Европейского союза 19 ноября обсудят ситуацию на Донбассе и в Азовском море. Об этом сегодня, 13 ноября сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в Twitter.

«Благодарен Европейской службе внешних связей за включение вопроса о событиях на Донбассе и в Азовское море в повестку дня Совета министров иностранных дел 19 ноября», – написал Точицкий.

Он добавил, что ожидает действий ЕС после незаконных «выборов» на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

«Ожидаю решительных действий ЕС после так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе, в нарушение Минских договоренностей, путем усиления цены для России за агрессию против Украины», – подчеркнул Николай Точицкий.