Где живет больше всего переселенцев из Донбасса (Инфографика). Новости

В Украине количество зарегистрированных переселенцев из неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и Крыма по состоянию на ноябрь этого года увеличилось на 1 тыс. 297 человек и составило 1 млн 520 тыс. 531 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины, предоставленные «Слово и Дело».

Так, в течение минувшего месяца более 1 тыс. 850 человек перебрались из Донбасса в Киев, еще 1 тыс. 100 переселенцев осели в Харьковской области и более 900 человек зарегистрировались в Киевской области.

Из Луганской области выехали 3 тыс. 489 переселенцев, из Донецкой – 314, из Винницкой – 75. Меньше временно перемещенных лиц выехало из Ровенской области – всего 18 человек.

Таким образом, сейчас больше всего зарегистрированных переселенцев из неподконтрольных территорий Украины живет:

в Донецкой области – 550 тыс. 547 человек;

в Луганской – 283 тыс. 449;

в Киеве – 171 тыс. 592 человека;

в Киевской области – 68 тыс. 408;

в Харьковской – 130 тыс. 87 человек.

Меньше переселенцев на западной Украине. Во Львовской области по состоянию на ноябрь зарегистрировано 11 тыс. 229 человек, в Волынской – 3 тыс. 70, в Черновицкой – 2 тыс. 423 человека.

Кроме того, в октябре государство выплатило переселенцам 249 млн 465 тыс. 869 гривен материальной помощи, в том числе на покрытие расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. Это больше, чем в октябре 2017 года, когда было выделено 222 млн 907 тыс. грн. Наибольшую сумму выделили в Донецкой области – 62,7 млн грн.

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