После «выборов» в «Л-ДНР»: Эксперт рассказал, что может предпринять Украина. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса объявили о предварительных результатах «выборов», которые не признали ни Украина, ни США, ни ЕС, ни НАТО. В то же время, в России призывают к переговорам с новыми-старыми «главами» «Л-ДНР». О том, что Украина может сделать после псевдоголосования рассказал эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» Игорь Тышкевич (на фото), передает «Радио Свобода».

По его мнению, Украина может заявить о возможности выхода из Минского процесса, поскольку «выборы» являются грубым нарушением Минских договоренностей. «Другой вопрос, что можно сразу говорить: поскольку мы приверженцы мирного решения, мы пока не выходим, но мы предупреждаем наших партнеров, что это может произойти в течение 24 часов», – сказал эксперт.

Он отметил, что организация «выборов» в любые органы власти на территории, которая является частью другого государства – это посягательство на территориальную целостность страны.

«"ЛНР" и "ДНР" объявлены, согласно законодательству, террористическими организациями. Есть статьи уголовного кодекса "Посягательство на территориальную целостность страны", "сотрудничество с террористическими организациями". Насколько я знаю, наблюдателем на "выборах" был депутат парламента Королевства Бельгия. Был депутат французского парламента, были местные депутаты из Германии. Это значит, что Украина, украинские правоохранители должны в ближайшее время завести по этому факту уголовные дела и через систему "Интерпол" объявить этих людей в международный розыск», – пояснил Тышкевич.

Кроме того, эксперт уверен, что за незаконное пересечение государственной границы также должно последовать наказание.

«Пункт третий – наши депутаты прекрасно недавно проголосовали за очень громкий закон об уголовном наказании за незаконное пересечение границы, имея в виду, в первую очередь, естественно, граждан России. Но закон работает для всех. В таком случае, где уголовное дело за незаконное пересечение границы, либо хотя бы административное наказание (так как закон еще не вступил в силу) в отношении граждан этих государств?», – отметил Игорь Тышкевич.

Ранее Петр Порошенко заявил, что «выборы» во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей никто не признает.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Кроме того, сообщалось, что сегодня состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) по вопросу «выборов» на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

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