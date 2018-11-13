На Донетчине будут судить экс-исполняющую обязанности министра информации «ДНР». Новости

В Донецкой области будут заочно судить жительницу Донецка, которая в течение двух лет занимала «должность исполняющей обязанности министра информации ДНР». Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации прокуратуры, в феврале 2015 года 53-летняя жительница. Донецка примкнула к незаконным вооруженным формированиям (НВФ) «ДНР» и в течение 2 лет занимала «должность» в одном из «учреждений» политического блока, а именно – выполняла обязанности так называемого «министра информации ДНР».

«Деятельность возглавляемого указанным лицом "Министерства информации ДНР" заключалась в пропаганде преступных идей "русского мира", создании в глазах жителей временно оккупированных территорий и международного сообщества образа "ДНР" как легитимного государственного образования, и оправдание насильственных преступных действий главарей незаконных вооруженных формирований и их кремлевских кураторов», – говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины направлен в Селидовский городской суд. Поскольку обвиняемая продолжает находиться на неподконтрольной украинским властям территории, ее будут судить заочно

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.