На Луганщине осудили экс-депутата за организацию «референдума» в поддержку «ЛНР». Новости

На Луганщине суд приговорил экс-депутата Марковского поселкового совета к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года за участие в проведении незаконного «референдума» весной 2014 года. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, в мае 2014 года депутат поселкового совета вместе с другими участниками организовала на территории Марковского района 8 «избирательных участков» для проведения так называемого «референдума» в поддержку «акта о государственной самостоятельности ЛНР». Депутат составляла списки лиц, принимавших участие в «волеизъявлении» и выдавала присутствующим «бюллетени для голосования».

После проведения незаконного «референдума», депутат передала «бюллетени» представителям «ЛНР» для подсчета «голосов» и объявления «результатов».

Экс-депутат обвинялась в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

«Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала правоохранительным органам и суду в раскрытии преступления и изобличении других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности», – говорится в сообщении.

Марковский районный суд признал ее виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

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