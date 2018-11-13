Украине нужна стратегия по возвращению осужденных из «Л-ДНР», – омбудсмен. Новости

Государство должно уделить внимание тем «жертвам войны», которые сейчас содержатся в нечеловеческих условиях в тюрьмах «Л-ДНР», и найти механизмы их скорейшего возврата на подконтрольную украинским властям территорию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
«Мы должны работать на тем, чтобы законодательно урегулировать вопрос защиты их прав. Я приветствую законодательные инициативы, призванные частично решить этот вопрос, в частности законопроект №8560 от 5 июля 2017 года, который на сегодня находится на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады Украины», – сказала она.
По ее словам, принятия этого законопроекта недостаточно. «Необходимо, чтобы государство разработало стратегию разрешения этой проблемы и четко определило, что оно предлагает этим лицам. Государство должно рассматривать этих лиц как своих граждан, которые возвращаются и интегрируются в социум, поэтому должно быть максимальное содействие в уменьшении всех препятствий на этом пути», – заявила Денисова.
«Мы рассчитываем на мощную поддержку в этом вопросе со стороны общественных отечественных организаций и международных, которые работают на временно оккупированных территориях», – добавила она.
Омбудсмен Украины также рассказала, что в местах лишения свободы, расположенных на неподконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, массово и повсеместно нарушаются права человека, что можно квалифицировать как преступление против человечности.
Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.
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