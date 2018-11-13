Ситуация в пунктах пропуска днем 13 ноября: На КПВВ «Марьинка» вводили режим «Красный». Новости

Сегодня, 13 ноября, на КПВВ «Марьинка» на один час вводился режим «Красный». Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

«Около 11:00, пограничникам Краматорского отряда из состава Объединенных сил, от лиц, следовавших с временно оккупированной территории Украины стало известно, что за блокпостом первого оборонительного рубежа, на обочине дороги находится предмет, возможно взрывоопасный. Патруль мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердил эту информацию – действительно, на расстоянии 100 метров от контрольного поста "Марьинка", у места накопления и ожидания граждан, находится неразорвавшаяся артиллерийская мина», – рассказали в пресс-центре.

Пограничники немедленно перевели всех граждан, которые ожидали автобус перед блокпостом, в укрытие. Место обнаружения опасного предмета было изолировано. Одновременно была проинформирована группа разминирования СЦКК.

«По решению командующего Объединенных сил, с целью обеспечения безопасности граждан, следующих в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" был введен режим "Красный". На минимально необходимое для разминирования время было приостановлено движение через линию разграничения. Группа разминирования ликвидировала остатки взрывного устройства путем его подрыва на месте, опасность ликвидирована», – рассказали в пресс-центре.

С 12:00 пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ «Марьинка» восстановлен.

В свою очередь, очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «12:21. "Каргилл" в Украину. Очередь с начала моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Оксана: «10:22. В Еленовке в Донецк машин не было. В Мариуполь машин 60»;

Евгений: «14:27. Новотроицкое, очередь в сторону Донецка до моста».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.