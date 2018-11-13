Проходить «огонь и воду»: Правозащитники рассказали о типичной для переселенцев ситуации. Новости

В Днепропетровской области переселенка из Донецка столкнулась с абсурдной ситуацией, которая заставила ее обратиться к правозащитникам. Ее историю сегодня, 13 ноября, рассказали на странице в Facebook правозащитной группы «Сич».

«Она просит называть ее Маричкой. Общается на чистом украинском и не любит, когда ее называют переселенка. Марина – из Донецка, а ее муж был одним из первых добровольцев батальона "Донбасс". Муж Марички попал в окружение во время боевого задания и был зверски замучен боевиками. Маричка с сыном были вынуждены быстро бежать, ведь в доме начались обыски и оставаться стало опасно», – говорится в сообщении.

Сейчас эта женщина живет в Днепропетровской области, помогает бывшим военным и переселенцам как волонтер, в том числе – помогает организовывать поездки для детей погибших бойцов на оздоровление. Наибольшей своей заслугой считает то, что научилась не «падать духом», и радуется, что нашла единомышленников.

«Однако, сейчас Маричка столкнулась с совершенно абсурдной ситуацией, которая заставила ее обратиться к правозащитникам. Она не может сопровождать 10-летнего сына на оздоровление, потому что Миграционная служба упорно отказывается выдавать ей биометрический паспорт. Имея на руках паспорт гражданки Украины, идентификационный код и справку переселенки – эта женщина обивает пороги чиновников и каждый раз слышит странную отговорку: а докажите, что вы – это вы и документы ваши – не подделка», – рассказали правозащитники.

Так, по мнению правозащитников, это вопиющая и абсурдная, однако «очень типичная ситуация, когда переселенцев подвергают проходить "огонь и воду", чтобы принести еще одну справку, еще одну бумажку, еще одно подтверждение. Это настоящая дискриминация».

«Мария имеет право на оформление биометрического паспорта по фактическому месту проживания и справке ВПЛ, обратившись в ближайшее отделение ГМС. Максимальный срок выдачи документа – три месяца, а отказ будет незаконным. Если же все-таки ей официально откажут – мы будем обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях», – прокомментировала юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Марина Киптилая.

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