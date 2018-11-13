«Доступное жилье»: Кто из переселенцев уже купил квартиру, а кому она и не светит. Новости

В Украине на днях в регионы поступили деньги по государственной программе «Доступное жилье». На то, чтобы получить заветное жилье в этом году, у переселенцев, участников АТО и молодых семей остается 2 месяца. О том, кто уже получил помощь от государства, а кому она и не светит, пишет «24 канал».

Так, переселенка из Луганска Юлия Петутина – счастливая владелица двухкомнатной квартиры. В декабре 2017 года дом ввели в эксплуатацию, а уже в марте заселились в него. Сейчас ее семье здесь принадлежит 66 кв. метров. Цена тогда была почти 17 тыс. грн. Половину стоимости квартиры семье переселенцев по условиям программы «Доступное жилье» компенсировало государство. «Я до сих пор считаю, что это просто чудо! И это все без взяток!», – поделилась Юлия.

Но, вспоминает Юлия, чтобы не прозевать свой шанс, приходилось буквально ночевать в Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству. Спасло то, что были одними из первых в очереди на квартиру, имели все необходимые документы и деньги. «Мы стали в очередь 12-ми, и эти дни я помню поминутно, потому что это были очень большие нервы. С понедельника на вторник мой муж ночевал там», – вспоминает переселенка.

Семья переселенцев приобрела квартиру по программе «Доступное жилье»

Другой пример – дончанин Руслан Калинин. Уже 5 лет вместе с семьей живет в Киеве. Арендуют жилье. Говорит, его квартира осталась в Донецке. Чтобы получить собственные квадратные метры в столице, тоже стал в очередь по программе «Доступное жилье». Однако, повезло ему меньше, чем Юлии. «Я 942-й в очереди. Если будет четкое стабильное финансирование, где-то около миллиарда гривен, то через несколько лет моя семья тоже сможет получить жилье», – надеется Руслан.

Государственная программа «Доступное жилье» работает с 2010 года. Однако деньги выделяли лишь до 2014 года, потом 3 года финансирования не было, и на очередь никого не ставили. Только в прошлом году нашли 30 млн грн, их хватило на 90 квартир. А желающих – тысячи. Сейчас в приоритете – участники АТО и переселенцы. Им государство компенсирует 50% стоимости квартир. Остальным, а это все, кто нуждается в улучшении жилищных условий, – лишь 30%. Поэтому из 8,5 тысяч украинцев, которые стоят в очереди, 70% – переселенцы. «Сейчас зарегистрировано 1,5 млн переселенцев. Если эту программу достаточно финансировать, хотя бы на 1 млрд грн, тогда 3-3,5 тысячи семей воспользовались бы этой программой, а это около 10 тысяч человек», – отметил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

Но смогут только около 300 семей. Потому что вместо миллиарда, на который рассчитывали, получили 10-ю его часть. «Нам парламент предусмотрел всего 100 млн грн на реализацию программы. И в проекте бюджета на следующий год правительство также предлагает 100 млн грн», – отметил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте Фонда. Застройщика и квартиры участники программы в этом году будут выбирать самостоятельно. Раньше это делала специальная комиссия. Если гражданин, получивший государственную поддержку, в течение 3-х лет захочет продать жилье, то необходимо вернуть в бюджет те средства, которые получил.

Метраж квартиры по программе ограничен: не более 21 кв. метра на одного человека плюс еще 10,5 метров добавляется на семью. Поэтому семья из 3-х человек может претендовать на льготную квартиру в 73,5 кв. метра. За все, что сверх нормы, будут платить полную сумму.

Но проблема в том, что предусмотренные программой деньги в регионы поступили только сейчас, в конце года. Поэтому на распределение квартир остается 2 месяца. За это время надо подписать договоры, выбрать застройщика и проплатить деньги. Квартиры получат те, кто успеет это сделать.

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